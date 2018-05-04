Посевная стартовала в Брянской области

Около трехсот гектаров засеяли в Брянской области семенами зерновых и бобовых культур с начала посевной кампании, об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

По словам специалистов, это почти 70% от запланированного. Всего в 2018 году в регионе собираются засеять 401 тысячу гектаров яровых.

Относительно овощей, их в области высадили на площади 500 гектаров, еще осталось 749.

Картофеля собираются посадить 31 тысячу гектаров, посажено уже 16 тысяч.