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В Брянской области уничтожили 21 тонну винограда, яблок и томатов

Опубликовано Сегодня, 08:30

В Новозыбковском районе уничтожили крупную партию овощей и фруктов.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, брянские полицейские и таможенники задержали 21 тонну винограда, яблок и томатов, ввозимых из Белоруссии.

Виноград оказался чилийского производства, происхождение яблок и томатов неизвестно, фитосанитарные сертификаты и другие сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.

Виноград, яблоки и томаты уничтожили на территории «ООО Управляющей Компании» ТБО «Ратово».

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