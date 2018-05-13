В Брянской области уничтожили 21 тонну винограда, яблок и томатов

Количество опасных погодных явлений в недавно завершившемся осенне-зимнем сезоне увеличилось на 38%. О борьбе с природными катаклизмами, в том числе "снегопадом века", надежном электроснабжении и цифровизации производственных процессов корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.

Смоленская полиция задержала 62-летнюю местную жительницу, ранее судимую за незаконный оборот наркотиков, которая подозревается в краже мобильного телефона в городской маршрутке, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Правоохранители Смоленской области завели уголовное дело на 30-летнего местного, подозреваемого в сбыте наркотиков, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

ДТП с участием иномарок Ford Focus и Skoda 12 мая случилось на 149-м километре Минского шоссе, авария забрала жизни четырех жителей смоленского региона, сообщил портал «Красное знамя».

Жительница Смоленска выразила негодование по поводу случая, который произошел в маршрутке №20 с ее несовершеннолетним сыном, об этом сообщила группа «Черный список. Смоленск» в соцсети.

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