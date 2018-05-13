В Брянской области уничтожили 21 тонну винограда, яблок и томатов
В Новозыбковском районе уничтожили крупную партию овощей и фруктов.
Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, брянские полицейские и таможенники задержали 21 тонну винограда, яблок и томатов, ввозимых из Белоруссии.
Виноград оказался чилийского производства, происхождение яблок и томатов неизвестно, фитосанитарные сертификаты и другие сопроводительные документы на продукцию отсутствовали.
Виноград, яблоки и томаты уничтожили на территории «ООО Управляющей Компании» ТБО «Ратово».
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