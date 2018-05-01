Брянские зарплаты отстают от средних по России на треть
Средние заработные платы в Брянской области в полтора раза ниже, чем в среднем по России.
По опубликованным Брянскстатом данным за март нынешнего, 2018 года, средние заработные платы выросли за год на 10%, однако не дотягивают до среднероссийского уровня на 33,7%. Если в России еще в ноябре 2017 года зафиксирована средняя заработная плата в 38 848 рублей, то на Брянщине она к концу марта поднялась до уровня 25 772 рубля 90 копеек.
Быстрее всех росли заработные платы в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, за год подскочив аж на 45%. Но конечный результат ‒ всего 23 444 рубля. А вот зарплаты в преуспевающем брянском сельском хозяйстве снизились по сравнению с мартом-2017 на 8,7%.
Работники гостиниц и предприятий общественного питания, сотрудники агентств недвижимости и коммунальщики сферы водоснабжения и утилизации отходов получают зарплаты, которые не дотягивают и до половины средней по России. Минимальная средняя зарплата зафиксирована именно в секторе общественного питания и гостиничного персонала ‒ 15 887 рублей 30 копеек в месяц. Недалеко ушли и учителя. Средняя зарплата в системе образования составляет 21 107 рублей.
Максимальные зарплаты получают финансисты и страховщики, средняя ‒ 38 083 рубля, это 98% от среднероссийской заработной платы. В сфере государственного управления средняя зарплата составляет 31 668 рублей. За год она выросла на 5,6%.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли использовать символы ЧМ по футболу FIFA 2018 в рекламе?
Очередной вопрос, поступивший в колонку ФАС касается размещения символов Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в рекламе своей продукции (товаров).
«Ростелеком» закончил внедрение новой автоматизированной информационной системы управления продажами для участия в доходных закупках в сегментах B2B и B2G (АИС Тендеры). Система была разработана компанией «Селдон ПРО».
На этой неделе в Брянской области будет работать передвижной выставочно-лекционный комплекс (ПВЛК) ОАО «РЖД». 18 мая ПВЛК прибудет на станцию Новозыбков, 19 мая сделает остановку на станции Унеча, 20 мая – на станции Навля.
Количество опасных погодных явлений в недавно завершившемся осенне-зимнем сезоне увеличилось на 38%. О борьбе с природными катаклизмами, в том числе "снегопадом века", надежном электроснабжении и цифровизации производственных процессов корреспонденту ТАСС рассказал генеральный директор компании "Россети" Павел Ливинский.
Группа компаний «Надежда» объявляет беспрецедентные скидки до 10% на покупку новых квартир в сданных и строящихся домах Брянска.
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.