Брянские зарплаты отстают от средних по России на треть

Средние заработные платы в Брянской области в полтора раза ниже, чем в среднем по России.

По опубликованным Брянскстатом данным за март нынешнего, 2018 года, средние заработные платы выросли за год на 10%, однако не дотягивают до среднероссийского уровня на 33,7%. Если в России еще в ноябре 2017 года зафиксирована средняя заработная плата в 38 848 рублей, то на Брянщине она к концу марта поднялась до уровня 25 772 рубля 90 копеек.

Быстрее всех росли заработные платы в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений, за год подскочив аж на 45%. Но конечный результат ‒ всего 23 444 рубля. А вот зарплаты в преуспевающем брянском сельском хозяйстве снизились по сравнению с мартом-2017 на 8,7%.

Работники гостиниц и предприятий общественного питания, сотрудники агентств недвижимости и коммунальщики сферы водоснабжения и утилизации отходов получают зарплаты, которые не дотягивают и до половины средней по России. Минимальная средняя зарплата зафиксирована именно в секторе общественного питания и гостиничного персонала ‒ 15 887 рублей 30 копеек в месяц. Недалеко ушли и учителя. Средняя зарплата в системе образования составляет 21 107 рублей.

Максимальные зарплаты получают финансисты и страховщики, средняя ‒ 38 083 рубля, это 98% от среднероссийской заработной платы. В сфере государственного управления средняя зарплата составляет 31 668 рублей. За год она выросла на 5,6%.