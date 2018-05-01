Трубчевские чиновники забыли рассказать о счетах, недвижимости и машинах

В Трубчевском районе выявлены массовые факты сокрытия информации о доходах и имуществе.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в Усохском сельском поселении чиновники представили справки не по форме, утвержденной указом президента, то есть без сведений о недвижимости, машинах и ценных бумагах, отчужденных в результате безвозмездной сделки.

В справках служащих Телецкого поселения не отражены сведения о недвижимости, автомобилях и открытых в банках счетах.

Прокурор района потребовал устранить нарушения и привлечь виновных к дисциплинарной ответственности.