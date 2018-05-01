В Брянской области уничтожили 34 тонны яблок

В Брянской области раздавили экскаватором 34 тонны яблок.

Как сообщили в региональном Управлении Россельхознадзора, две партии яблок, одна из которых неизвестного происхождения, вторая выращена в Молдове, задержали брянские таможенники. Фрукты везли из Белоруссии без обязательных фитосанитарных сертификатов и других сопроводительных документов.

Яблоки после предварительного измельчения захоронили на территории «ООО Управляющая Компания» ТБО «Ратово» в Новозыбковском районе.