Участок перед «Полтинником» в Брянске выставили на продажу
В Советском районе Брянска на продажу выставлен земельный участок.
Фото, огороженного участка с телефоном продавца в редакцию ИА «Город 32» прислала наша читательница Евгения.
К продаже предлагается участок вместе с растущими на нем деревьями напротив кинотеатра «Комсомольский», вплотную прилегающий к входу в подземный пешеходный переход.
Участок продает брянское агентство недвижимости «Бинвест».
Отметим, что площади в здании бывшего кинотеатра сейчас сдаются в аренду.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности переоформления документов о технологическом присоединении
Очередной вопрос, поступивший от читателя колонки, касается восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении к электрическим сетям, которое уже было осуществлено ранее и документы по каким - либо причинам были утеряны. В прошлый раз мы разъясняли саму процедуру технологического присоединения и особенности заключения договора, сегодня речь пойдет о восстановлении документов.
Все ближе старт самого главного спортивного события лета – Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™, который в этом году принимает Россия. Абоненты «Ростелекома» могут попасть на самые важные матчи на уникальных условиях, если успеют оформить заявку до конца дня 8 июня 2018 года (по московскому времени).
В День защиты детей стартовала очередная оздоровительная кампания в детском оздоровительном лагере «Синезёрки». На отдых отправились дети железнодорожников Брянского региона МЖД, а также их коллег из других регионов столичной магистрали. Оздоровительный сезон продлится до конца августа. За это время будет организовано 4 смены продолжительностью 21 день каждая. Планируется, что за этот период более 1 тысячи детей отдохнут и наберутся сил в «Синезёрках» перед началом нового учебного года.
Энергетики филиала ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго» 1 июня организовали праздник, посвященный Дню Защиты детей. Его гостями стали дети сотрудников предприятия и ребята из соседних школ. Мероприятие прошло возле здания Брянскэнерго.
ГК «Надежда» приняла участие в акции «Посади дерево». Совместно с сотрудниками управления лесами Брянской области, полицейскими и народными дружинниками работники строительной компании озеленили территорию возле ЖК «Академический» (позиция №2).
12 марта состоялся старт федерального образовательного проекта «Мама – предприниматель», который продлится 5 дней и по окончании, 16 марта Экспертным Советом будет определена победительница, которой будет вручен приз в сумме 100 тысяч рублей на воплощение бизнес-идеи.