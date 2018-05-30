Участок перед «Полтинником» в Брянске выставили на продажу

В Советском районе Брянска на продажу выставлен земельный участок.

Фото, огороженного участка с телефоном продавца в редакцию ИА «Город 32» прислала наша читательница Евгения.

К продаже предлагается участок вместе с растущими на нем деревьями напротив кинотеатра «Комсомольский», вплотную прилегающий к входу в подземный пешеходный переход.

Участок продает брянское агентство недвижимости «Бинвест».

Отметим, что площади в здании бывшего кинотеатра сейчас сдаются в аренду.