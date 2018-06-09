На одного брянского безработного приходится две вакансии

В Брянской области на одного безработного приходится почти две вакансии.

Экспресс-информацию на 1 июня опубликовала областная служба занятости.

Официально на эту дату в регионе зарегистрировано 5542 безработных. При этом в банке данных находились 10 844 вакансии.

Уровень регистрируемой безработицы составил 0,9%. Коэффициент напряженности на рынке труда в Брянской области – 0,6 человека на одну вакансию.