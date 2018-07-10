В Брянске магазин техники хотят оштрафовать за «беспроцентный» кредит
Магазин бытовой техники и электроники в Брянске заманивал покупателей якобы беспроцентным кредитом.
Реклама со слоганом «Кредиты 0-0-24, 0%, первый взнос от 0%», размещенная в одном из торговых центров, привлекла внимание Брянского УФАС.
Как пояснили в ведомстве, текст рекламы не содержал наименований лиц, оказывающих финансовые услуги, также в нем отсутствовали все условия, определяющие полную стоимость кредита.
Рекламу признали ненадлежащий, компании выдали предписание об устранении нарушений.
Материалы проверки переданы уполномоченному лицу для возбуждения дела об административном правонарушении.
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