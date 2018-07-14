Брянские предприниматели продолжают борьбу за свои права

Брянская предпринимательская организация «Опора России», активно участвующая в общественной и политической жизни региона, не собирается снижать обороты.

На отчетно-выборной конференции Брянского регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» доклад о сделанном за год растянулся на несколько десятков минут.

Стоит отметить, что представители брянского отделения «Опоры России» оказались востребованными на федеральном уровне. Они не только многократно были приглашены на мероприятия с участием руководства страны, но и были привлечены к участию в крупных всероссийских проекта. Так, шесть брянских экспертов вошли в состав региональной экспертной группы при Автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» (АСИ) по оценке внедрения целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации.

Региональные предприниматели разработали и направили предложения по совершенствованию законодательства России, касающиеся более чем десяти законов, регламентирующих взаимодействие предпринимателей и контролирующих органов. Два региональных закона были изменены с подачи «Опоры России». Аналитики организации также принимали участие в рабочих группах по совершенствованию и разработке ряда региональных нормативных актов, таких как программа развития малого и среднего предпринимательства региона, стратегия развития экспорта, доходная и расходная часть регионального бюджета и других.

Однако, предприниматели не собираются почивать на лаврах, на нынешний год запланирована серьезная работа. Региональная «Опора России» будет принимать активное участие в законотворческой деятельности в отношении создания условий для эффективного ведения предпринимательской деятельности, продолжит бороться с избыточным государственным регулированием малого и среднего бизнеса. Среди целей организации ‒ снижение административных и коррупционных издержек бизнеса, достижение адекватности налогового администрирования и контроля, упрощение налогового, бухгалтерского и статистического учета и отчетности.

Разумеется, брянская «Опора России» продолжит содействовать развитию предпринимательства среди молодежи, развитию межрегиональных и международных партнерских связей среди предпринимательского сообщества и укреплению положительного имиджа предпринимательства и бизнес объединений среди жителей, предпринимателей и органов власти региона.