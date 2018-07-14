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Брянское сельхозпредприятие задолжало работникам 1,2 миллиона рублей

Опубликовано Сегодня, 19:00

В рогнединском сельхозпредприятии «Исток» образовалась большая задолженность по зарплате.

Как сообщили в региональной прокуратуре, 51 работник компании не мог получить более 1,2 миллиона рублей зарплаты за март и апрель этого года.

После вмешательства прокуратуры суд оштрафовал руководителя сельхозпредприятия на 20 тысяч рублей. Только после этого задолженность по зарплате погасили.

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