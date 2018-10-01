Ярмарки выходного дня продолжают работу в Брянске
Аграрные базары-ярмарки, на которых местные товаропроизводители предлагают высокий по качеству и доступный по цене товар, могут посетить жители областного центра.
Купить овощи и фрукты можно по таким адресам: в Советском районе на территории, прилегающей к дому №6 по улице Авиационной; в Бежицком районе на площади у Дворца культуры им. Д.Н. Медведева; в Фокинский районе на улице Дзержинского, около дома №3-а; в Володарском районе на территории, которая прилегает к стадиону имени Брянских партизан по улице Пушкина.
«Ярмарки проводятся еженедельно по субботам с 8.00 до 15.00», - сообщили в пресс-службе администрации города.
В дни проведения очередных ярмарок — 20, 27 октября и 3 ноября — с 6.00 до 14.00 ограничат парковку транспорта у дома №6 по улице Авиационная (за исключением авто участников мероприятия и оперативных служб).
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