Картофель по низким ценам могли купить брянцы на ярмарках выходного дня

Ежегодные ярмарки выходного дня продолжают работу в Брянске и районах области, на них местные жители могут приобрести качественную, недорогую и экологически чистую продукцию.

Вопрос работы выходных базаров контролирует лично губернатор Александр Богомаз.

С 18 августа по 3 ноября были организованы ярмарки на 78 торговых площадках с наибольшим покупательским трафиком. Торговля располагались максимально близко к жилым массивам, в шаговой доступности от покупателей.

Места на ярмарках могли получить все желающие (сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности). По всей области в ярмарках выходного дня каждую неделю более 500 участников реализовывали сельхозпродукцию.

«Проводимые мероприятия позволили снизить цены на картофель и плодоовощную продукцию, которая реализовалась на ярмарках ниже среднеобластных цен (с минимальными торговыми надбавками или по отпускным ценам)», - сообщили в пресс-службе Правительства Брянской области.

В Брянске работу сезонных ярмарок по реализации картофеля и плодоовощной продукции продолжат до 18 ноября.