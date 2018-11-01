Картофель по низким ценам могли купить брянцы на ярмарках выходного дня
Ежегодные ярмарки выходного дня продолжают работу в Брянске и районах области, на них местные жители могут приобрести качественную, недорогую и экологически чистую продукцию.
Вопрос работы выходных базаров контролирует лично губернатор Александр Богомаз.
С 18 августа по 3 ноября были организованы ярмарки на 78 торговых площадках с наибольшим покупательским трафиком. Торговля располагались максимально близко к жилым массивам, в шаговой доступности от покупателей.
Места на ярмарках могли получить все желающие (сельскохозяйственные предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, предприятия перерабатывающей промышленности). По всей области в ярмарках выходного дня каждую неделю более 500 участников реализовывали сельхозпродукцию.
«Проводимые мероприятия позволили снизить цены на картофель и плодоовощную продукцию, которая реализовалась на ярмарках ниже среднеобластных цен (с минимальными торговыми надбавками или по отпускным ценам)», - сообщили в пресс-службе Правительства Брянской области.
В Брянске работу сезонных ярмарок по реализации картофеля и плодоовощной продукции продолжат до 18 ноября.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Можно ли рекламировать пиво?
В адрес Брянского УФАС России все чаще поступают заявления и обращения от граждан о распространении рекламы пива на фасадах магазинов, в печатных изданиях и теле- радиоэфирах.
С января 2018 года сервис «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» подключили более 600 абонентов в Брянской области. Рост продаж начался летом и достиг пика в октябре. В этом месяце жители Брянщины приобрели почти 250 видеокамер для внутреннего и наружного видеонаблюдения.
В Брянском регионе Московской железной дороги проходит завершающий этап летней кампании по ремонту железнодорожной инфраструктуры, направленной на повышение безопасности и надежности перевозок. На Унечском направлении на однопутном перегоне Песчаники – Робчик ремонт пути запланирован с 6 по 9 и с 12 по 15 ноября.
В регионах присутствия ПАО «МРСК Центра», в числе которых филиал ПАО «МРСК Центра» - «Брянскэнерго», проходит интернет-конкурс на знание правил электробезопасности для детей и подростков «Электрознания и призомания». Учащиеся Брянской области приглашаются принять в нем участие.
Пока одни застройщики задерживают сроки сдачи домов, снижая объемы новых квадратных метров жилья в регионе, ГК «Надежда» готовит к вводу в эксплуатацию сразу пять многоквартирных жилых домов в двух районах Брянска. Новые дома сдадут до конца текущего года.
Депутат областной думы Виктор Гринкевич поздравил земляков с 17 сентября и рассказал, что мы упускаем в праздновании освобождения.