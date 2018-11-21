Эффективность брянского правительства оценили в ноль рублей

Правительство провело конкурс среди субъектов Российской Федерации, оценив эффективность региональных правительств в сумме грантов, перечисляемых в бюджет. Брянская область получила оценку в ноль рублей.

Результат конкурса озвучил председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров. Он назвал 40 лидеров, которые получат дополнительное финансирование. Белгородской области, занявшей первое место, причитается 990 миллионов рублей. Занявшая 40-е место Тверская область получит чуть меньше 138-ми миллионов. Среди лидеров ‒ соседи Брянщины: Смоленская, Курская, Калужская область. Но Брянской области в списке победителей нет.

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин попросил уточнить, является ли этот конкурс оценкой эффективности работы региональных органов власти и получил от Макарова утвердительный ответ.

Получившее нулевую оценку правительство Брянской области лишило регион дополнительного финансирования, которое могло бы пойти на решение стоящих перед регионом проблем.