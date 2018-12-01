«Сбербанк» обанкротил пансионат «Салынь»

Брянский арбитраж по требованию «Сбербанка» признал пансионат «Салынь» банкротом.

Напомним, в апреле нынешнего года «Сбербанк» потребовал банкротства ООО «Пансионат «Салынь» из-за долга в 21 миллион рублей. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что незадолго до начала банкротного процесса руководство пансионате начало избавляться от активов ‒ спешно были проданы автомобили и трактор. Временный управляющий обнаружил, что сделки прошли «с существенным занижением стоимости реализуемых объектов». Это было расценено как признаки преднамеренного банкротства. Возможно, именно для этой операции владельцы пансионата создали еще ряд юридических лиц со сходными названиями: АНО «Санаторий-профилакторий «Салынь», ООО с тем же названием, ООО «Парк-отель «Салынь».

На начало декабря 2018 года общий долг подводимого под банкротство предприятия составлял 52,4 миллиона рублей. И 19 декабря брянский арбитраж признал ООО «Пансионат «Салынь» банкротом.