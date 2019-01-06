Брянский блогер сообщил о подорожании бензина

9 января в одном из пабликов в соцсети брянский блогер Александр Чернов сообщил об очередном повышении цен на бензин.

По словам Чернова, 95-й, если сравнивать с доновогодним периодом, подорожал на 76 копеек.

«Бензин, постой, не гони! Так, как ты дорожаешь, никаких денег на тебя не хватит. Когда говорят о повышении НДС с 18 до 20 процентов (всего-то на 2 процента) и как следствие, о подорожании продуктов и товаров в этой связи по телевизору (во всем заложена стоимость перевозок) - это одно: не так страшно что ли, не бьёт по кошельку, и ладно. А вот когда в магазин приходишь, где нормальная вареная колбаса (та же «Докторская» ГОСТ) стоит уже за 400 рублей за кило, или когда приезжаешь на заправку, а там бензин снова скаканул вверх (95-й на 76 копеек по сравнению с доновогодним периодом), это уже всеми нервами ощущаешь», - поделился блогер.