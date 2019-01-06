В Брянской области в 2019 повысилась цена бензина
В 2019 году во многих регионах России поднялась стоимость бензина; Брянщина не исключение, здесь топливо тоже повысилось в цене.
К примеру, с 5-го января 92-й подорожал с 42 до 42, 71 рубля, 95-й – с 45, 70 до 46, 78 рублей. Речь идет о заправках компании «Лукойл».
Относительно цен «Роснефти», то тут топливо поднялось в цене в среднем на 70-80 копеек.
Причиной подорожания специалисты называют рост НДС до 20%.
По словам экспертов, к весне возможно еще одно подорожание, на которое повлияет увеличение в 1,5 раза акцизов. Сейчас эта причина пока на стоимости топлива не отразилась.
Как сообщает Росстат, в прошлом году бензин в РФ подорожал на 9,4%.
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