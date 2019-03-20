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В Жуковском районе заработает система «умных счетчиков»

Опубликовано Сегодня, 06:00

Крупный инвестпроект в сфере энергетики собираются реализовать в Жуковском районе Брянской области, для этого в начале марта 2019 года было подписано соглашение с тюменской профильной компанией.

Как известно, АО «Газпром энергосбыт Тюмень» поставляет электроэнергию в Брянскую область через свою дочернюю компанию ООО «Газпром энергосбыт Брянск».

Согласно договору, в Жуковском районе будет установлено 7, 8 тысяч «умных» электросчетчиков. Они появятся в деревнях Остров, Глинка, Ржаница, поселках  Небольсинский, Красный Бор. Такая система даст возможность автоматически собирать информацию с приборов.

Заключенный договор будет действителен до конца 2030 года. Затраты на установку возьмет на себя энергокомпания. По некоторым данным, на эти цели пойдет около 120 млн рублей.

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