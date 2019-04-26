Брянские предприниматели будут выполнять социальные обязательства
26 апреля брянский губернатор Александра Богомаз встретился с Ассоциацией промышленников и предпринимателей - Регионального объединения работодателей, во время совещания было подписано трехстороннее соглашение о социальном сотрудничестве.
По словам главы региона, за долгие годы деятельности Ассоциация стала важным звеном между властью и бизнесом. 2018-й год дал положительные результаты в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, транспортной отрасли и других отраслях.
Во время собрания Ассоциация, правительство области и Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Брянской области» подписали соглашение о взаимодействии. Гендиректор Геннадий Шалыгин заявил, что предпринимателями уделяется огромное внимание социальным вопросам и серьезно исполняют социальные обязательства.
Этот документ, уверены участники совещания, будет способствовать росту зарплаты в области, а улучшению социальных условий работников.
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