Брянская область заняла 6-е место в ЦФО по индексу промышленного производства
В 2018 году в Брянской области индекс промышленного производства вышел к отметке 105, 5%, а в течение четырех лет вырос на 36, 5 %.
Об этом стало известно 26 апреля во время собрания областной Ассоциации промышленников и предпринимателей, которое провел губернатор Александр Богомаз.
Брянщина по такому показателю в прошлом году заняла шестое место в Центральной федеральном округе. Все это удалось благодаря ведущим промышленным предприятиям области - Брянского автомобильного завода, Клинцовского автокранового завода, Брянского машиностроительного завода.
«Промышленные предприятия Брянской области отгрузили товаров собственного производства на 233,5 млрд рублей. Около 80 процентов этой суммы приходится на продукцию обрабатывающих производств. Относительно 2017 года ее объем вырос на 10,2 процента», - сообщил глава региона Богомаз.
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