На Брянщине появятся современные теплицы

Тепличный комбинат площадью 7,2 га с инновационными техническими системами и современными технологиями выращивания экологически чистых овощей построят в ближайшее время в Брянском районе области.

По словам специалистов, продукцией обеспечат не только наш регион, но и другие области России. Об этом стало известно 16 мая во время встречи губернатора Александра Богомаза с директором холдинга «Технологии Тепличного Роста» Сергеем Рукиным.

Проект принадлежит фирме ООО «Тепличный Комбинат Журиничи», учредителем которого является холдинг «Технологии Тепличного Роста». Стоит он - 1 867 млн рублей. Срок окупаемости 7–8 лет.

Годовая производственная мощность тепличного комбината - 4897,2 тонн, в том числе 2698,1 тонн огурцов, 2199,1 тонн томатов.

Овощи собираются выращивать по методу малообъемной гидропоники на субстрате с применением систем капельного орошения. Подкормку будут проводить углекислым газом. Создадут специальную систему искусственного досвечивания, вентиляции и управления микроклиматом. Появятся рабочие места.

Напомним, соглашение о сотрудничестве между ООО «Тепличный Комбинат Журиничи» и правительством региона заключили в 2018 году в рамках VI Славянского международного экономического форума.

Комплекс планируют ввести в эксплуатацию в 2019 году.