Для брянских бизнесменов кредиты будут более доступными

Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин 23 мая встретился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и обсудил с ней перспективы поддержки малого и среднего бизнеса.

Во время рассмотрения годового отчета банка за 2018-й год парламентарий предложил возможные способы выхода экономики РФ из состояния застоя.

Повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, а также фирм, которые занимаются долевым строительством, должно стать главным ускорителем экономического подъема в стране, считает Борис Романович.

По словам Эльвиры Сахипзадовны, по теме, которую поднял Пайкин, активно ведется работа. Однако, параллельно с этим, она пожаловалась на риски, связанные с кредитование застройщиков и других малых и средних компаний, из-за которых банки не хотят с ними сотрудничать. Вместе с тем она заверила, что финансовое учреждение будет продолжать работать над повышением кредитов для малых предпринимателей.

Борис Пайкин заметил, что, несмотря на меры, о которых упомянула Эльвира Сахипзадовна, экономика государства пребывает в стагнации.

«В прошлом году рост реальных доходов населения снизился на 2,3%, что негативно отражается на итоговых результатах работы Центробанка», - заявил Пайкин.

Как известно, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Бориса Пайкина в мае 2019-го включили в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной и развозной торговле.

Группу предложили создать спикер Вячеслав Володин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета премьер-министра перед парламентариями. Именно на этой встрече Пайкин сказал Медведеву, что поступивший в Думу проект закона несовершенный, и предприниматели относятся к нему скептически.