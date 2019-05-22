Для брянских бизнесменов кредиты будут более доступными
Брянский депутат от ЛДПР Борис Пайкин 23 мая встретился с главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной и обсудил с ней перспективы поддержки малого и среднего бизнеса.
Во время рассмотрения годового отчета банка за 2018-й год парламентарий предложил возможные способы выхода экономики РФ из состояния застоя.
Повышение доступности кредитов для малого и среднего бизнеса, а также фирм, которые занимаются долевым строительством, должно стать главным ускорителем экономического подъема в стране, считает Борис Романович.
По словам Эльвиры Сахипзадовны, по теме, которую поднял Пайкин, активно ведется работа. Однако, параллельно с этим, она пожаловалась на риски, связанные с кредитование застройщиков и других малых и средних компаний, из-за которых банки не хотят с ними сотрудничать. Вместе с тем она заверила, что финансовое учреждение будет продолжать работать над повышением кредитов для малых предпринимателей.
Борис Пайкин заметил, что, несмотря на меры, о которых упомянула Эльвира Сахипзадовна, экономика государства пребывает в стагнации.
«В прошлом году рост реальных доходов населения снизился на 2,3%, что негативно отражается на итоговых результатах работы Центробанка», - заявил Пайкин.
Как известно, первого заместителя председателя комитета Государственной Думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Бориса Пайкина в мае 2019-го включили в рабочую группу по доработке законопроекта о нестационарной и развозной торговле.
Группу предложили создать спикер Вячеслав Володин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев во время ежегодного отчета премьер-министра перед парламентариями. Именно на этой встрече Пайкин сказал Медведеву, что поступивший в Думу проект закона несовершенный, и предприниматели относятся к нему скептически.
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