Брянщина опережает соседние области в реализации «реформы чистоты»

Делегация регионального оператора «Чистая планета» прибыла в Петербург на Международный Экономический Форум, который посвящен экологической проблеме.

Мероприятие открыла площадка под названием «Чистое будущее». Сюда съехались ведущие специалисты в вопросах экологии и природных ресурсов, дабы обсудить вопросы, связанные с отходами.

Владимир Чашников, генеральный директор ОАО «Чистая планета», говорит - основное задание реформы – очистить страну от мусора.

«По словам члена Комитета Совета Федерации Дмитрия Шатохина, Брянская область по реализации «реформы чистоты» сегодня опережает соседние регионы, но мы хотим и стремимся быть в числе лидеров в нашей стране», - заявил Чашников и добавил, что именно по этой причине компания прибыла на форум, ведь здесь можно перенять лучшие практики, узнать о передовых технологиях.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса, которое проводится с 1997 года. С 2007 под патронатом и при участии Президента РФ.

За несколько лет Форум приобрел статус ведущей мировой площадки для общения представителей деловых кругов и обсуждения проблем, которые стоят перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.