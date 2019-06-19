ЛДПР на Брянщине первым подало документы на выборы в облдуму

Региональное отделение ЛДПР первым собрало партийную конференцию, после того как официально была назначена дата выборов в Брянскую областную Думу, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Во время конференции утвердили списки кандидатов в депутаты законодательного собрания по территориальным группам и одномандатным округам. За короткое время юристы подготовили и проверили все необходимые документы. Их также первыми из всех участников стартовавшей избирательной гонки работники аппарата БРО ЛДПР направили в Брянскую областную избирательную комиссию.

Активное начало «Партии добрых дел» в избирательной кампании – очередное свидетельство того, что на Брянщине ЛДПР играет большую роль. В течение двух лет к ней присоединилась тысяча новых членов. Важно, что среди кандидатов в депутаты есть люди из разных слоев населения.

Как сообщил первый заместитель координатора Брянского регионального отделения ЛДПР, председатель комитета по молодежной политике, физкультуре и спорту областной Думы Сергей Антошин, хочется доказать, что ЛДПР – партия добрых дел, которая улучшает качество жизни населения. И уже многое сделано, в связи с этим кандидаты могут спокойно идти к избирателям и говорить об инициативах.

«Мы не будем обещать нашим жителям то, что мы не в силах сделать. Мы партия реальных дел», - отметил Антошин.

ЛДПР первый раз в регионе собирается закрыть все 2824 депутатские вакансии в органах местного самоуправления: и в Брянской областной Думы, и горсовете, и сельских советах во всех муниципальных образованиях.

После выборов люди, выдвинутые партией, займут должности от руководителя органа местного самоуправления до депутата горсовета или Брянской областной думы.