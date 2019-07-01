Брянщину ждет «Европотейто 2020»
В Брянской области в 2020 году состоится «Европотейто», где соберется весь мир, об этом стало известно 4 июля во время встречи губернатора Александра Богомаза с экс-руководителями региона.
Брянцев как овощеводов, поделился успехами в сельском хозяйстве с бывшими руководителями глава, признали во всем мире.
«Здесь будут технологии от начала, семян, и заканчивая переработкой. В прошлом году европейская торговая ярмарка проходила в Германии, в этом году в Польше, в следующем в России, в Брянской области! И белорусы покупают у нас картофель на чипсы», - сообщил Богомаз и добавил, что не раз говорил, что «экономикой нельзя командовать, ей надо управлять», надо помогать тем, кто может работать, а также учить тех, у кого пока не выходит.
По словам Богомаза, в области нет проблем с выращиванием овощей, можно и 200 тыс тонн производить, остановка лишь в сбыте продукции.
По словам бывшего первого заместителя председателя облисполкома Владимира Есликова, Брянщина встречает юбилей с хорошими показателями в плане производства зерна, злаковых и кукурузы.
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В адрес Брянского УФАС России на прошедшей неделе поступило несколько интересных вопросов о нарушениях антимонопольного законодательства и законодательства о рекламе. Заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова дала разъяснения по сути каждого вопроса.
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