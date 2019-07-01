Брянщину ждет «Европотейто 2020»

В Брянской области в 2020 году состоится «Европотейто», где соберется весь мир, об этом стало известно 4 июля во время встречи губернатора Александра Богомаза с экс-руководителями региона.

Брянцев как овощеводов, поделился успехами в сельском хозяйстве с бывшими руководителями глава, признали во всем мире.

«Здесь будут технологии от начала, семян, и заканчивая переработкой. В прошлом году европейская торговая ярмарка проходила в Германии, в этом году в Польше, в следующем в России, в Брянской области! И белорусы покупают у нас картофель на чипсы», - сообщил Богомаз и добавил, что не раз говорил, что «экономикой нельзя командовать, ей надо управлять», надо помогать тем, кто может работать, а также учить тех, у кого пока не выходит.

По словам Богомаза, в области нет проблем с выращиванием овощей, можно и 200 тыс тонн производить, остановка лишь в сбыте продукции.

По словам бывшего первого заместителя председателя облисполкома Владимира Есликова, Брянщина встречает юбилей с хорошими показателями в плане производства зерна, злаковых и кукурузы.