Брянский губернатор обсудил с профильными компаниями развитие строительного бизнеса

Встреча в режиме прямого диалога губернатора Александра Богомаза с руководством строительных компаний состоялась 14 августа в здании правительства.

Во время совещания глава региона заметил, обратившись к застройщикам, что 2019-й – трудный для строительной сферы. Фирмы перешли на проектное финансирование, стало невозможным использование денег дольщиков.

«Я хочу услышать от вас, чем власть может помочь, какие есть проблемы?» — спросил глава региона.

Первой в диалог вступила Светлана Калошина, гендиректор «Фабрики Атмосферы». Она объяснила, что ранее было выгодно возводить многоэтажки, сейчас же многие делают малоэтажные дома. При этом, если целевое назначение земли — создание 17-этажной высотки, то построить 8-этажку нельзя, поскольку необходим новый аукцион на участок. Если же здание не 17, а 16 этажей, спросила директор губернатора, мол, нужен ли тогда аукцион.

Богомаз дал поручение разобраться в вопросе соответствующим инстанциям, проверить, точно ли закон ограничивает права застройщика.

Затем губернатору задали вопрос на тему выделения государством одного миллиона рублей на квартиру для детей-сирот. Речь шла о том, что пока очередь для этой категории людей подойдет, то они уже становятся взрослыми, имеют свои семьи, и однокомнатной квартиры им мало. Мол, можно ли вложить этот миллион в двушку и добавить свои средства.

Богомаз ответил, что предложение утопическое: «Есть федеральный закон, которым установлена площадь жилья — 33 квадратных метра, при стоимости в регионе 30 400 рублей, причем цену эту формируете вы».

Предложение гендиректора ЖК «Речной» Валентина Тарасова касалось субсидирования из регионального бюджета процентной ставки по ипотеке. По словам губернатора, это региональной казне выльется в 900 млн рублей в год с процентами, что является тупиковым вариантом.

«Субсидировать ипотеку или заместить выпадающие со строительства 6 млрд рублей реальными деньгами из бюджета? Вы же сами эти условия формируете! Соцобъекты строит Москва, Санкт-Петербург, Чечня — вас замещают, им выгодно, а вам дешево! Приходите со своими сметами, вместе посчитаем! Считайте реальные затраты и реальную прибыль!» - объяснил Богомаз.

В финале заседания губернатор в который раз напомнил руководителям строительных компаний о том, что надо использовать все возможности от власти. Речь идет об областных программах, согласно которым возводятся спортивные объекты, жилье врачам, а также детям-сиротам, очистные сооружения и многое другое. Главная задача, заметил Богомаз, чтобы работа в этом направлении была обоюдной: и от бизнеса, и от власти.