Экспорт продукции АПК Брянщины вырос на 58%
Губернатор Брянской области Александр Богомаз после открытия тепличного комплекса в Журиничах встретился с министром сельского хозяйства России Дмитрием Патрушевым.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, во время мероприятия рассмотрели вопрос, касающийся агропромышленного комплекса и мер поддержки фермеров.
Обсудили завершающуюся жатву. Сельхозпроизводители уже намолотили почти 750 тыс тонн зерна, а это больше, чем в прошлом году. Кроме этого, чиновники говорили о развивающейся тепличной отрасли. Открытие нового предприятия добавит в общий объем тех овощей, которые уже производятся в области, еще свыше пяти тысяч тонн продукции.
По словам министра сельского хозяйства, есть надежда на то, что агропромышленный комплекс и сельское хозяйство будут активно развиваться.
Как сообщил губернатор, в 2019 году аграрии планируют собрать два миллиона тонн зерновых. Если для Ставрополья – это мало, то для Брянщины – космические показатели.
«В лучшие годы советской власти собирали миллион тонн зерна», - отметил глава.
В нынешнем году объем господдержки сельхозпроизводителей Брянской области составил 10 миллиардов рублей, 60% этих денег уже довели до конечных получателей, сообщил Дмитрий Патрушев и добавил, что эти цифры выше средних по РФ, если учитывать ту работу, которая проводится, денег, которые идут из федерации, а также областного бюджета на агропромышленную сферу.
«Те результаты, о которых Вы говорите, абсолютно логичны», - отметил министр.
Значимый момент – работа программы «Устойчивое развитие сельских территорий». Благодаря ей в следующем году впервые возведут около 100 км сельских дорог.
Патрушев заметил, важно, дабы область приобщилась к этому процессу.
«Будет действовать заявочный принцип, и в новом году мы приступим к строительству новой инфраструктуры по всей России», — сообщил глава министерства сельского хозяйства.
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