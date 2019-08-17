Тепличный комбинат в Журиничах будет производить 5 тыс тонн овощей в год

Брянщину 18 августа в связи с открытием тепличного комбината посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.

В мероприятии участвовали власти области и представители министерства.

На предприятии планируют производить 11 тысяч тонн овощей закрытого грунта не только для жителей региона, но и для близлежащих областей.

«Мощность комплекса достаточно серьезная для Брянщины, на 76% увеличится выпуск овощей закрытого грунта, порядка пяти тысяч тонн продукции будет производиться тут ежегодно», - заявил глава министерства сельского хозяйства и добавил, что все это было бы невозможно, если бы не беспрецедентные меры поддержки, которые оказали на федеральном уровне подотрасли сельского хозяйства.

В течение последних лет удалость нарастить производство овощей до 1 миллиона тонн.

«В этом большая заслуга тех людей, которые вложили свои силы, средства в развитие подотрасли», - заявил Патрушев.

По словам министра, комплекс будет работать и изготавливать продукт в заявленных количества. Здесь создадут новые рабочие места, что очень важно для поселка Журиничи.

Губернатор региона Александр Богомаз заметил, открытие комплекса – знаковое историческое событие.

«Самое главное, комплекс позволит возродить данный населенный пункт, даст новые рабочие места, ну, а мы сделаем все, чтобы социальная структура соответствовала современным требованиям», - сообщил глава.