Тепличный комбинат в Журиничах будет производить 5 тыс тонн овощей в год
Брянщину 18 августа в связи с открытием тепличного комбината посетил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
В мероприятии участвовали власти области и представители министерства.
На предприятии планируют производить 11 тысяч тонн овощей закрытого грунта не только для жителей региона, но и для близлежащих областей.
«Мощность комплекса достаточно серьезная для Брянщины, на 76% увеличится выпуск овощей закрытого грунта, порядка пяти тысяч тонн продукции будет производиться тут ежегодно», - заявил глава министерства сельского хозяйства и добавил, что все это было бы невозможно, если бы не беспрецедентные меры поддержки, которые оказали на федеральном уровне подотрасли сельского хозяйства.
В течение последних лет удалость нарастить производство овощей до 1 миллиона тонн.
«В этом большая заслуга тех людей, которые вложили свои силы, средства в развитие подотрасли», - заявил Патрушев.
По словам министра, комплекс будет работать и изготавливать продукт в заявленных количества. Здесь создадут новые рабочие места, что очень важно для поселка Журиничи.
Губернатор региона Александр Богомаз заметил, открытие комплекса – знаковое историческое событие.
«Самое главное, комплекс позволит возродить данный населенный пункт, даст новые рабочие места, ну, а мы сделаем все, чтобы социальная структура соответствовала современным требованиям», - сообщил глава.
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