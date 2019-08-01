«У нас больше пчел погибло в Севском, Комаричском, Брасовском районах», - Богомаз
В России летом 2019 года были зафиксированы случаи гибели пчел, беда коснулась и Брянщины, губернатор Александр Богомаз 20 августа во время пресс-конференции объяснил, с чем связана эта проблема.
Как известно, глава региона с детских лет помогал на пасеке, поэтому знает, в чем причина: дело в химических веществах, которыми обрабатывают растения на полях. Однако самое главное – все заключается в несвоевременном информировании пчеловодов о времени, месте и характере обработок посевов.
Больше всего беда в этом плане охватила Курскую область, где площадь посевов в два с лишним раза выше, чем на Брянщине.
«Так вот, у нас в два раза меньше посевов, а дженериков Курская область купила в четыре раза больше. Есть оригинальные препараты, которые многие пытаются свести на тот же Bayer с Monsanto. Bayer — это компания, которая является лидером в производстве медицинских препаратов, средств защиты растений, та же самая компания BASF, опять немецкая, второй лидер, «Сингента» и DuPont. Это те компании, которые сегодня являются мировыми лидерами по производству препаратов как медицинских, так и для сельского хозяйства», - объяснил Богомаз и добавил, что есть дженерики, которые дешевле. К примеру, взять рапс, то обработка с помощью оригинального препарата стоит 1600 рублей, а дженерика — 600 рублей. Оба можно применять: но от препарата 4-го класса опасности пчелам не будет, а от второго - их еще пять дней нельзя выпускать.
«У нас больше пчел погибло в Севском, Комаричском, Брасовском районах. Это ошибка власти. Я и вице-губернатору поручение дал провести обучение. Провести совещание со всеми главами районов, чтобы в следующем году это была совместная работа: собрать пчеловодов, сельхохзпроизводителей из района, чтобы они сказали, каким препаратом обрабатывают, и если это дженерик, пять дней пасеки не должно быть, тогда пасеку увозят, это та работа, которую мы должны делать и объяснять людям», - добавил губернатор.
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