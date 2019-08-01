Брянская промышленность за минувшие 4 года выросла на 36,5%,
Индустриальный парк «Бежица» построят на старых площадях Брянского машиностроительного завода в ближайшее время, об этом стало известно на пресс-конференции губернатора области Александра Богомаза.
У давней территории флагмана региональной промышленности есть будущее. Планируется, что компании малого и среднего бизнеса будут исполнять разного рода небольшие заказы для резидентов, для самого БМЗ.
Создание промпарка стало возможным благодаря развитию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В нем имеются все направления, по которым оказывается помощь возведению промпарка для малого и среднего предпринимательства.
По словам главы области Богомаза, БМЗ в 2019 году дал выпуска продукции на 40 млрд рублей, это на 700 млн больше, чем предприятие выпускало в советские времена, когда там работало 25 тыс человек.
«Сегодня там работают порядка четырех тысяч, но они выпускают продукции больше, там совсем другое производство. Понятно, что для этого производства нужны меньше площади. Они занимают сегодня 100 гектаров, а на площади 50 гектаров вышли с инициативой, и мы ее поддержим, строительства технопарка, куда будут привлечены малые предприятия, которые будут выпускать комплектующие. Это будет сделано», - отметил губернатор.
В целом за последние 4 года промышленность Брянщины выросла на 36,5%, а индекс производства за первое полугодие 2019 года составил 113,3% - это самый высокий критерий в Центральном федеральном округе и четвертый результат по России.
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