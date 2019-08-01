В Брянской области проводится работа по внедрению Стандарта развития конкуренции
Губернатор Брянщины Александр Богомаз 22 августа встретился с замом руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергеем Пузыревским.
В 2018 году глава региона встречался с ним на мероприятиях по Государственному Совету.
«Хочу Вас поздравить, что вы теперь состоите в Президиуме Государственного Совета», - заметил Пузыревский и добавил, в правительстве России утвердили Стандарт развития конкуренции, на основе которого все области должны определить мероприятия о том, как достигнуть ключевых показателей развития конкуренции в отраслях.
Необходимо, пояснил чиновник, чтобы подобная дорожная карта была утверждена в течение сентября-октября. Также надо определить 33 ключевые отрасли, где будут проводить мероприятия.
«С Вами мы уже согласовали эти отрасли. Сегодняшняя задача — наполнить конкретными мероприятиями, что в каждой отрасли будет предпринято, какими способами будет достигаться соотношение частного бизнеса и государственных компаний», - сообщил Пузыревский.
Кроме этого, объяснил чиновник, в данный момент в Госдуме на рассмотрении законопроект о запрете создания унитарных предприятий на конкурентных рынках. Видна позитивная тенденция сокращения количества этих предприятий на 11 процентов в 2018 году, и она продолжается.
В подобных сферах могут возникнуть элементы развития конкуренции. Это не касается сфер монопольных, но в них тоже могут быть определенные изменения.
Губернатор в свою очередь заметил: в области проводят работу по внедрению Стандарта развития конкуренции, что очень важно для каждого региона.
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