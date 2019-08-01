В Брянской области доля закупок у малого бизнеса выросла более чем на 5%
Центр инноваций социальной сферы, где оказывают бесплатные консультационные услуги на тему поддержки и льгот для представителей малого и среднего бизнеса в сфере социального предпринимательства, получил свое развитие в Брянской области.
Об этом стало известно 22 августа на расширенном заседании координационного совета по внедрению Стандарта развития конкуренции, которое провел глава региона Александр Богомаз с участием заместителя руководителя Федеральной антимонопольной службы Сергеем Пузыревским.
По словам губернатора, большой вклад в формирование конкурентной среды делает малый бизнес. Сегодня в нем и среднем предпринимательстве задействовано 41 955 человек. Сотрудников, которые заняты в этом секторе, 126 тыс человек.
За последние пять лет оборот субъектов малого и среднего предпринимательства увеличился более чем на треть, его рост к 2014 году - 34%.
Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет по специальным режимам с 2014 года вырос на 44% и в прошлом был 2,8 млрд рублей.
Доля закупок в регионе у малого бизнеса увеличилась на 5,1%.
В созданном Центре инноваций социальной сферы оказали 175 консультационных услуг, сформирован реестр социальных предпринимателей, туда вошли 93 субъекта МСП.
Сергей Пузыревский подытожил, что при поддержке этого центра реализовали 30 проектов, где создали 84 рабочих места.
Это, по словам чиновника, говорит о том, что экономика с развитой конкуренцией приносит положительные результаты в стимулировании предпринимательских инициатив и развития самозанятости граждан.
«В конечном итоге это влияет на создание рабочих мест и снижение уровня безработицы», — заметил Сергей Пузыревский.
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