Губернатор Брянщины встретился с Дмитрием Медведевым
Достижения в аграрной сфере, промышленности, медицине – губернатор Брянской области Александр Богомаз 26 августа доложил председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву о том, как реализуются нацпроекты в регионе.
Началась встреча с результатов в экономике. По словам глава Богомаза, за последние четыре года валовый региональный продукт вырос с 242 млрд рублей до 330 млрд, и, как следствие, - региональный бюджет.
«Если четыре года назад он был у нас 46,9 млрд рублей, то по этому году — 71,5 млрд рублей. На 25 млрд рублей увеличение, при этом собственные доходы — более 11 млрд рублей», - объяснил губернатор и добавил, что за этот период снизили также кредиторскую нагрузку. Было 13 млрд рублей, сегодня 7,3 млрд.
Нет в области и коммерческих кредитов.
Брянщина – промышленно-аграрный регион. Свыше 70% - промышленность, 30% - сельское хозяйство. Промышленность увеличилась в течение четырех лет на 36,5%. В 2019 году рост – на 13,5%.
Благодаря развитой промышленности и сельскому хозяйству в области много создается в социальной сфере. К примеру, в здравоохранении - строится детская поликлиника на 250 посещений, которая до конца 2019 года будет доведена до ума. За региональные средства возводятся две поликлиники Супоневская и Стародубская.
Есть проблемы со специалистами в селе, не хватает 20% врачей.
«Самое страшное, более 20% — это врачи старше 70 лет», - отметил глава области.
Для решения этого вопроса в 2018 году в регионе приняли программу по обеспечению жильем медицинских работников с выделением 1 млрд рублей на три года. Закупили 42 квартиры, до конца 2019-го — еще 122. Идут торги по покупке жилья. Как результат - на Брянщину начали приезжать из других областей. В итоге в сельскую местность прибыло более 160 специалистов.
«Едут из Белоруссии, из наших ближайших регионов. Но мы понимаем другое: хорошо, что мы такую программу приняли, но завтра это будет по всей стране, и кто будет дальше работать?», - заметил Богомаз, намекая о молодых кадрах, подготовкой которых в области активно займутся уже с сентября 2019 года в связи с открытием предуниверсария.
«Я думаю, развитие этой программы способно помочь укомплектовать все ЦРБ и вообще медицину на селе квалифицированными кадрами», - пришел к выводу Медведев.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи Особенности рекламы на проезжей части дорог.
На этой неделе заместитель руководителя ‒ начальник отдела естественных монополий и рекламы Брянского УФАС России Наталья Александровна Новикова разъяснила, каковы требования законодательства, в части размещения рекламных конструкций на проезжей части дорог.
В шестой раз «Ростелеком» стал официальным партнёром Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня», который сегодня стартовал на Красной площади в Москве и завершится 1 сентября.
Железнодорожники Брянского региона Московской железной дороги примут участие в «Свенской ярмарке-2019», которая пройдет в Брянске 24 августа. В этом году она будет посвящена 75-летию образования Брянской области и достижениям различных отраслей экономики за последние годы.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» прошли совместные учения по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций на объектах электросетевого комплекса Брянской области в условиях низких температур наружного воздуха. Помимо сотрудников филиала, в них приняли участие, представители региональных и местных властей, регионального управления МЧС России по Брянской области, других энергопредприятий и организаций, работающих на территории области.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.