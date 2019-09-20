Брянцы примут участие в VIII Славянском международном экономическом форуме
Брянщина готовится к VIII Славянскому международному экономическому форуму, который состоится 18 октября в областном центре.
23 сентября глава брянского региона Александр Богомаз встретился со своими замами для обсуждения подготовки к грандиозному мероприятию. По его словам, тема форума 2019 года – сохранение человеческого потенциала.
Планируются 11 заседаний, биржа деловых контактов, выставка, а также пленарное заседание.
Экспозиция «Комфортная экосреда региона», сообщают в пресс-службе правительства области, пройдет в фойе концертного зала «Дружба». На ней представят шесть направлений: «Готовим профессионалов», «Развитие сельских территорий», «Активный гражданин», «Здоровье региона», «Комфортная экосреда проживания», «Развитая промышленность — благополучие региона».
В процессе пленарного заседания собираются обсудить создание новых рабочих мест в сфере промышленности, развитие села, малого и среднего бизнеса, вопросы медицины, демографии и образования.
Запущен в работу интернет-сайт мероприятия. На форум к началу нынешней недели зарегистрировалось свыше 500 человек. Кроме этого, будут участвовать более 60 экспертов.
Событие должно посетить около тысячи участников.
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