Клинцовский завод предлагает токарям зарплату в 25 тыс рублей
На автокрановом предприятии в Клинцах набирают сотрудников, рабочим предлагают исправно платить дважды в месяц зарплату без задержек.
Информация появилась в местном интернет-издании 2 октября 2019 года. В объявлении указано, что на заводе открыто 20 вакансий. Зарплаты на разные должности по сумме друг от друга не очень отличаются. К примеру, инженеру-конструктору, штукатуру-маляру, штамповщику, сверловщику, фрезеровщику обещают 20 тыс рублей. Маляру по металлу, электросварщику на полуавтоматических машинах, слесарю механосборочных работ, оператору-наладчику станков с ЧПУ, токарю – 25 тыс.
Водителю, грузчику-стропальщику - 15 тыс рублей, трактористу – 14 тыс.
Как известно, автокрановый завод – это одно из самых больших предприятий по изготовлению грузоподъемной техники в СНГ, здесь делают гусеничные и автокраны.
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