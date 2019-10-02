На Брянщине подскочила цена бензина

Автомобильное топливо выросло в цене в Брянской области за минувшую неделю: заправки «Роснефти» предлагают литр АИ-92 и АИ-95 на 25 копеек дороже прежнего.

Увеличилась стоимость и дизельного топлива. По словам водителей, на АЗС разная ценовая политика, у «Лукойла» - самое дорогое, у «Нефтики» - немного дешевле.

Эксперты объяснили, повышение – это результат перепада цен на мировом нефтяном рынке. Иногда выгоднее поставлять топливо из страны, нежели продавать его в России.

Другая причина подорожания – осенние ремонты на нефтеперерабатывающих заводах. До конца 2019, обещают специалисты, бензин может повыситься на 2,6%.