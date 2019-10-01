В 2019 году Брянщина произвела порядка 500 тыс тонн мяса
Во время выставки «Золотая осень», которая 10 октября стартовала в Москве, губернатор Александр Богомаз посетил брянский стенд на экспозиции «Регионы России», после этого он поделился впечатлениями.
Такое мероприятие, заметил Богомаз, - это подведение итогов работы страны. С каждым годом оно становится более насыщенным, каждый раз свои достижения представляют новые компании.
«Участие в агропромышленной выставке «Золотая осень» — это наша визитная карточка, показатель того, как работают наши перерабатывающие предприятия, сельхозпроизводители, и Брянщине есть чем гордиться», - заявил глава области и добавил, что речь идет о сильном в регионе растениеводстве, овощеводстве, которые являются лидерами в РФ.
Не менее развито животноводство, каждый год Брянщина делает успехи в производстве мяса, свинины, КРС. В 2019 году область изготовила порядка 500 тыс тонн, если взять за этот и следующий года, то цифра вырастет до 800 тыс тонн, что в 10 раз больше, чем в лучше советские времена.
В 2020-м заработают комплексы, которые увеличат производство на 50% - на 60 тыс тонн.
«По производству мяса свинины, то с учетом таких предприятий, как «Мираторг», «Охотно», за 2019–2020 годы мы должны производить на территории Брянской области плюсом к тому, что производим. Это те показатели, которыми мы можем гордиться, за ними труд производителей, и тех, кто работает на мясоперерабатывающих заводах, тех, кто производит мясо птицы, свинину, КРС, зерно, кукурузу, чтобы обеспечить поголовье кормами», - сообщил Богомаз.
Новости регионов
Сотруднику Смоленскэнерго за заслуги в области энергетики присвоено звание Заслуженный энергетик Российской Федерации
Задавайте вопросы, УФАС на связи Класс напряжения имеет значение?
В адрес Брянского УФАС России поступил вопрос о том, к какой сетевой организации необходимо обращаться для технологического присоединения электрических сетей жилого дома, если рядом находятся две трансформаторные подстанции разных классов напряжения.
«Ростелеком» запустил для абонентов своей услуги «Домашний интернет» подписку на облачный сервис GFN.RU. Подключить опцию можно будет в несколько кликов в личном кабинете абонента «Ростелекома» и «ОнЛайма». Новый сервис превращает любой компьютер в мощную игровую машину, на которой можно добиваться впечатляющих результатов в самых популярных онлайн-играх.
С начала 2019 года на железнодорожных переездах в Брянском регионе Московской железной дороги произошло 2 столкновения автомобильного транспорта с железнодорожным. В прошлом году за аналогичный период произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека погибли, один – пострадал.
Филиал «Россети Центр Брянскэнерго» ведет планомерную работу по сокращению потерь в распределительной сети.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.