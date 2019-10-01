В 2019 году Брянщина произвела порядка 500 тыс тонн мяса

Во время выставки «Золотая осень», которая 10 октября стартовала в Москве, губернатор Александр Богомаз посетил брянский стенд на экспозиции «Регионы России», после этого он поделился впечатлениями.

Такое мероприятие, заметил Богомаз, - это подведение итогов работы страны. С каждым годом оно становится более насыщенным, каждый раз свои достижения представляют новые компании.

«Участие в агропромышленной выставке «Золотая осень» — это наша визитная карточка, показатель того, как работают наши перерабатывающие предприятия, сельхозпроизводители, и Брянщине есть чем гордиться», - заявил глава области и добавил, что речь идет о сильном в регионе растениеводстве, овощеводстве, которые являются лидерами в РФ.

Не менее развито животноводство, каждый год Брянщина делает успехи в производстве мяса, свинины, КРС. В 2019 году область изготовила порядка 500 тыс тонн, если взять за этот и следующий года, то цифра вырастет до 800 тыс тонн, что в 10 раз больше, чем в лучше советские времена.

В 2020-м заработают комплексы, которые увеличат производство на 50% - на 60 тыс тонн.

«По производству мяса свинины, то с учетом таких предприятий, как «Мираторг», «Охотно», за 2019–2020 годы мы должны производить на территории Брянской области плюсом к тому, что производим. Это те показатели, которыми мы можем гордиться, за ними труд производителей, и тех, кто работает на мясоперерабатывающих заводах, тех, кто производит мясо птицы, свинину, КРС, зерно, кукурузу, чтобы обеспечить поголовье кормами», - сообщил Богомаз.