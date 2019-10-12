Реальные доходы брянцев увеличатся на 2,4%
Борис Пайкин, депутат Госдумы от Брянщины, во время заседания комитета по экономической политике с участием главы Минэкономразвития Максима Орешкина поднял проблему реального дохода брянцев.
По словам парламентария, по прогнозу социально-экономического развития в 2018 году рост доходов должен был быть 2,3%, на деле же в Счетной палате отметили увеличение лишь на 0,1 %. По этой причине депутат от ЛДПР уточнил у министра, за счет каких инструментов в правительстве надеются выйти на запланированный в 2,4% рост к 2021 году.
Одна из причин, которая сдерживает реальное увеличение, объяснил министр, это текущие выплаты по кредитам и процентов по ним.
Плановые показатели по росту доходов достигнут за счет увеличения зарплат на фоне сдерживания инфляции и снижения ставок по ипотеке, объяснил Орешкин.
По словам министра, уже во втором полугодии 2019-го рост реальных располагаемых доходов россиян составит 1%, а в последующие годы — около 2%.
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