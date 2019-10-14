В Брянской области ставку по ипотеке в 2020 году могут снизить до 0,1%

В России с начала 2020 года могут ввести ипотечную ставку в 0,1%, об этом рассказала заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут.

По словам депутата Госдумы от ЛДПР Бориса Пайкина, введение льготы благоприятно скажется на сельскохозяйственной Брянщине.

Сбербанк и Россельхозбанк, по планам чиновников, в 2019 году могут начать выдавать займы селянам на покупку индивидуального жилья при первоначальном взносе в 10% и максимальной ставке годовых в три процента.

В тех областях, где власть подключится к софинансированию программы, ставку могут уменьшить до 0,1%.

На проект «сельской ипотеки» в федеральном бюджете на 2020 год предумострели один миллиард рублей.

О подобных программах сообщили главы отдельных регионов, в числе которых Белгородская область и Республика Мордовия.

По словам Пайкина, идея снижения ставки по ипотеке на селе очень правильная и будет пользоваться спросом в областях с развитой аграрной сферой, Брянщина среди них.

«Начав с села, Дальнего Востока и северных территорий, мы должны за счёт роста экономического потенциала и с минимальной субсидией, постепенно распространить такую ставку на всю территорию нашей страны», - сообщил Борис Пайкин.