Через пять лет брянцы в среднем будут зарабатывать более 42 тыс рублей
Власти Брянской области 20 ноября во время внеочередного четвертого заседания приняли в первом чтении проект закона бюджета на 2020 год, заседание прошло с участием губернатора Александра Богомаза.
Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, ранее документ обсуждали на публичных слушаниях.
По словам директора областного профильного департамента Михаила Ерохина, который представил план развития региона до 2024 год, вскоре доходы граждан вырастут, уже через пять лет брянцы в среднем будут зарабатывать более 42 тыс рублей. В данный момент средняя зарплата – 31 400.
Говорил чиновник и об индексе промышленного производства (ИПП). За 2019 год – показатель достиг 115,5%, поэтому область заняла первое место в таком вопросе в ЦФО и 4-е в РФ
Не менее радует картина в аграрной сфере – в течение последних лет доля сельского хозяйства в структуре валового областного продукта составила 19,7%.
От сельского хозяйства перешли к промышленности. По прогнозам специалистов, с 2020 по 2022 годы индекс этой сферы будет от 105, 4 до 106% ежегодно.
Все это станет возможным благодаря модернизации производства и увеличения спроса на продукцию, которую выпускают мощные предприятия отрасли АО «Брянский автомобильный завод», АО «Клинцовский автокрановый завод» и ООО «Жуковский мотовелозавод».
Развитие строительства будет зависеть от того, насколько Брянщина участвует в проекте «Жилье и городская среда».
Галина Петушкова, заместитель губернатора, рассказала о росте расходов в проекте бюджета на социальные статьи. Так, с 1 января 2020 материнский капитал увеличат до 200 тыс рублей. Родителям двойни будут выплачивать 400 тыс, а тройни – 1,2 млн рублей.
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