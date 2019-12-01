Жителей Брянска в 2020 году ожидает повышение зарплат

В России в 2020 году, по прогнозам финансистов, возможен рост зарплат.

Как сообщила «Российская газета», ссылаясь на сведения профильного университета при правительстве РФ, в целом по стране повышение должно быть 2,5%.

Больше всего зарплаты вырастут ( на 3,5% и выше) в Ярославле, Набережных Челнах, Чите, Воронеже.

Не меньший рост ожидает Тольятти, Казань, Кострому, Химки и Брянск.

Параллельно с этим, говорят эксперты, инфляция превысит пять процентов.