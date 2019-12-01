Брянщина вошла в ТОП-5 лучших по урожайности в России

Брянскую область зачислили в пятерку лучших в плане урожайности в РФ, об этом стало известно во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря.

Самое примечательное то, что регион за короткое время внедрил современные технологии, начал реализовывать крупные инвестиционные проекты. Для отрасли растениеводства, к примеру, увеличили посевную площадь, теперь она почти 894 тысячи га.

Нарастить объемы производства продовольственного зерна удалость благодаря пшенице, под ней в области свыше 145 тыс га, а это более 37% всех зерновых.

Стародубский район лидирует в этом вопросе, там произвели 210 тыс тонн зерна.

Второе место у Комаричского с 134, 6 тыс тонн. Брасовский – на третьем месте, у него 109, 2 тыс тонн.

Средняя урожайность зерновых и зернобобовых

культур в нынешнем году - 50 ц/га.