Брянщина вошла в ТОП-5 лучших по урожайности в России
Брянскую область зачислили в пятерку лучших в плане урожайности в РФ, об этом стало известно во время пресс-конференции с президентом России Владимиром Путиным 19 декабря.
Самое примечательное то, что регион за короткое время внедрил современные технологии, начал реализовывать крупные инвестиционные проекты. Для отрасли растениеводства, к примеру, увеличили посевную площадь, теперь она почти 894 тысячи га.
Нарастить объемы производства продовольственного зерна удалость благодаря пшенице, под ней в области свыше 145 тыс га, а это более 37% всех зерновых.
Стародубский район лидирует в этом вопросе, там произвели 210 тыс тонн зерна.
Второе место у Комаричского с 134, 6 тыс тонн. Брасовский – на третьем месте, у него 109, 2 тыс тонн.
Средняя урожайность зерновых и зернобобовых
культур в нынешнем году - 50 ц/га.
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