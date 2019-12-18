Брянскую лесную продукцию поставляют в 29 стран мира

Брянщина богата на дары природы: здесь собирают большие урожаи зерна и картофеля, производят качественное мясо и молоко. Не менее щедра область на леса и продукцию из дерева.

Лесная продукция из Брянского региона поставляется в 29 стран мира: Беларусь, Венгрию, Германию, Австрию, Латвию, Польшу, Чехию и Литву.

Как сообщили в управлении Россельхознадзора, при отгрузке на экспорт с территории Смоленской и Брянской областей только с начала года досмотрели свыше 164 тыс кубометров лесной продукции: деловую древесину - балансы хвойных и лиственных пород; доски, брус; изделия из дерева.

На такой вид экспорта ведомство оформило почти 5 тыс фитосанитарных сертификатов, которые подтверждают соответствие грузов требованиям стран-импортеров.