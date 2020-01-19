Брянску говядину увезут в Китай

Китайские власти аттестовали два российских предприятия для поставки говядины в КНР. Одно из них ‒ «Брянская мясная компания».

Попытки добиться разрешения ввозить произведенную в России говядину длились более семи лет. Наконец, главное таможенное управление КНР утвердило протокол по проверке, карантину и ветеринарно-санитарным требованиям по говядине, экспортируемой из России в Китай. Два животноводческих хозяйства ‒ «Брянская мясная компания» «Заречное», работающее в Воронежской области, получили аттестацию, которая дает право на экспорт говядины.

Перед этим китайская делегация посетила оба предприятия и проверила не только качество продукции, но и весь производственный процесс. Эксперты из КНР были удовлетворены увиденным, и теперь говядина, произведенная в Брянской области, будет вывозиться в Китай.

По данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в России потребление говядины в 2019 году составило в среднем 10,30 килограмма на одного жителя. Это вдвое меньше, чем было в «голодном» 1992 году и втрое меньше, чем в том же 2019 году в США.