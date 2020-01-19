На Брянщине по «секретному поручению» арестованы снюсы

Массовая облава на «сосательные» табачные смеси, более известные как снюсы, вылилась в аресты этих самых снюсов. Основанием для проверок является недействующий документ.

Незадолго до отставки с поста Председателя Правительства России Дмитрий Медведев написал на своей странице в социальной сети: «Оборот табака в нашей стране подвержен жесткому регулированию. Есть программа по борьбе с курением. Есть запреты, кому продавать, кому не продавать. А эти смеси, продающиеся под видом тех же конфет, по факту содержат в себе большую концентрацию никотина, чем в обычной сигарете. Их легко приобрести несовершеннолетним».

О чем именно писал бывший премьер-министр и действительно ли то, о чем он писал, содержит никотин, никто разбираться не стал. Федеральная пресса сообщила, что Медведев поручил МВД бороться со снюсами. Однако, за дело ретиво взялось другое ведомство ‒ Роспотребнадзор.

С момента появления записи в соцсети до подельника, 20 января, в Брянской области длилась настоящая облава. Представители власти успели провести около семисот проверок и арестовали 266 единиц «некурительной никотинсодержащей продукции». Надзорный орган отчитался, что «по всем фактам выявленных нарушений действующего законодательства Российской Федерации приняты меры административного воздействия, 2 материала переданы в правоохранительные органы для возбуждения уголовных дел, 12 материалов направлено в суды».

Проверки и изъятие собственности проводятся «во исполнение поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 24.12.2019 №ДМ-П12-11271». Однако, ни на сайте Правительства РФ, ни на сайтах правовых систем поручения с таким номером нет, оно не опубликовано и, значит, этот «секретный документ» не имеет силы.