На «Бежицкой стали» открылись два новых корпуса для рабочих
Открытие после ремонта двух новых административно-бытовых корпусов состоялось на этой неделе в Бежицке на металлургическом предприятии «Бежицкая сталь».
Один из корпусов был закрыт на ремонт с 2013 года. Пока он проставивал, рабочим приходилось переодеваться в спецовки в административно-бытовом корпусе другого цеха и идти на рабочие места полкилометра по улице. С открытием же нового корпуса у них появилась возможность попадать из раздевалки в цех по крытому переходу. В корпусках также предусмотрены комнаты, где рабочие могут перекусить, душевые, санузлы и сушилка для спецовок.
Директор предприятия Игорь Мочалин на открытии одного из корпусов подчеркнул, что администрация пошла рабочим на встречу, улучшая условия их труда. Но и от них теперь требуется поддерживать в зданиях порядок и беречь имущество.
Отремонтировать корпуса Мочалин пообещал работникам еще в прошлом году. Ремонт стал возможным благодаря инвестиционной программы модернизация, проводимой «Трансмашхолдингом», в состав которого входит предприятие. На базе завода в Бежицке создается Центр компетенции стального литья и его механической обработки.
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