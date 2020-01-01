На «Бежицкой стали» открылись два новых корпуса для рабочих

Открытие после ремонта двух новых административно-бытовых корпусов состоялось на этой неделе в Бежицке на металлургическом предприятии «Бежицкая сталь».

Один из корпусов был закрыт на ремонт с 2013 года. Пока он проставивал, рабочим приходилось переодеваться в спецовки в административно-бытовом корпусе другого цеха и идти на рабочие места полкилометра по улице. С открытием же нового корпуса у них появилась возможность попадать из раздевалки в цех по крытому переходу. В корпусках также предусмотрены комнаты, где рабочие могут перекусить, душевые, санузлы и сушилка для спецовок.

Директор предприятия Игорь Мочалин на открытии одного из корпусов подчеркнул, что администрация пошла рабочим на встречу, улучшая условия их труда. Но и от них теперь требуется поддерживать в зданиях порядок и беречь имущество.

Отремонтировать корпуса Мочалин пообещал работникам еще в прошлом году. Ремонт стал возможным благодаря инвестиционной программы модернизация, проводимой «Трансмашхолдингом», в состав которого входит предприятие. На базе завода в Бежицке создается Центр компетенции стального литья и его механической обработки.