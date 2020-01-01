Молочную продукцию из Брянска закупают федеральные торговые сети и «Аэрофлот»

Брянский молочный комбинат поставляет сливки, молоко и йогурты собственного производства в федеральные торговые сети. Закупает его продукцию также авиакомпания «Аэрофлот» для организации питания пассажиров на борту своих самолетов.

Спрос на молочную продукцию за пределами региона в областном правительстве объясняют реновацией его продуктового бренда. Сейчас комбинат выпускает шесть марок молочной продукции. В 2018 году на предприятии была открыта новая производственная линия, способная обработать за день до 130 тонн молока. Это событие в областном правительстве считают началом обновления бренда продукции комбината.

Тамбовская молочка поставляется в Краснодарский край, Подмосковье, Саратовскую, Волгоградскую, Воронежскую, Тамбовскую, Псковскую области, а также в соседние Калужскую, Смоленскую и Орловскую.

Ранее мы сообщали, что глава регионального правительства Александр Богомаз в ответ на предложение президента снабжать школьные столовые преимущественно продуктами местных производителей, пообещал обеспечить местными продуктами не только все школы региона, которые сейчас снабжаются местными продуктами на 80%, но и другие регионы. Брянская область, по словам губернатора, занимает лидирующие позиции в стране по производству картофеля, сыров и мяса.