Брянский аэропорт оштрафовали на 30 тысяч рублей
Штраф в 30 тысяч рублей должен выплатить в бюджет аэропорт «Брянск» за нарушения пожарной безопасности, которые в нем выявила региональная транспортная прокуратура.
За время от выявления нарушений до суда в аэропорту успели их устранить. Но от штрафа это предприятие не спасло. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу, и остается шанс обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.
Ранее мы сообшвли, что в Сураже директора местного предприятия оштрафовали на две тысячи рублей за то, что он поздно сообщил в прокуратуру о несчастном случае со своим работником. Электрогазосварщик получил на работе тяжелую травму, а директор вовремя не сообщил об инциденте в прокуратуру.
А в Брянске директору предприятия придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа за то, что он в десятидневный срок не сообщил о принятии на работу бывшего чиновника по месту его прежней службы.
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