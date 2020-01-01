Брянский аэропорт оштрафовали на 30 тысяч рублей

Штраф в 30 тысяч рублей должен выплатить в бюджет аэропорт «Брянск» за нарушения пожарной безопасности, которые в нем выявила региональная транспортная прокуратура.

За время от выявления нарушений до суда в аэропорту успели их устранить. Но от штрафа это предприятие не спасло. Впрочем, решение суда еще не вступило в законную силу, и остается шанс обжаловать его в суде вышестоящей инстанции.

Ранее мы сообшвли, что в Сураже директора местного предприятия оштрафовали на две тысячи рублей за то, что он поздно сообщил в прокуратуру о несчастном случае со своим работником. Электрогазосварщик получил на работе тяжелую травму, а директор вовремя не сообщил об инциденте в прокуратуру.

А в Брянске директору предприятия придется заплатить 20 тысяч рублей штрафа за то, что он в десятидневный срок не сообщил о принятии на работу бывшего чиновника по месту его прежней службы.