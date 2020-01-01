В Унече частная компания недоплатила 6 млн рублей НДС
Региональное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело о неуплате НДС в крупном размере в отношении руководства компании «МДТ», зарегистрированной в Унече.
По версии следствия, с начала июня 2017 по конец ноября 2018 года подозреваемые намеренно занижали в налоговых декларациях сведения о поступлениях об импорте товаров, на основе которых ей начислялся НДС.
НДС — это косвенный налог, который по факту уплачивает конечный потребитель, а получившие от него эти деньги предприниматель или юрлицо обязаны перечислить их в бюджет. Ну а сотрудники компании, как считает следствие, эти деньги присваивали.
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