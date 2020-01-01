На Брянщину не пропустили говядину из Белоруссии

Специалисты Россельхознадзора в пункте пропуска «Красный камень» на границе с Гомельской областью не пропустили на российскую территорию 20 тонн белорусской замороженной говядины.

На полутушах не оказалось ветеринарных клейм, а само мясо было в плохом санитарном состоянии.

Груз направлялся через Россию транзитом в Казахстан. Однако из-за несоответствия санитарным нормам пришлось вернуть его обозначенному в документах отправителю в Республику Беларусь.