Мэрия Клинцов выдала субсидию не той компании

Нарушение закона при выдаче субсидии на развитие бизнеса выявила прокуратура в Клинцах.

Мэрия выделила 476 рублей компании, за которой числилось 26 тысяч рублей недоплаченного налога. А одно из условий выдачи денег — отсутствие у претендента налоговых долгов перед бюджетом.

Отвечать за нарушение рублем придется не только чиновникам, допустивщим, что должник оказался не включен в соответствующие реестры неплательщиков и получил субсидию, но и компании, которая получила субсидию. По умолчанию, руководству фирмы не следовало подавать документы на субсидию, не разобравшись прежде с задолженностью.